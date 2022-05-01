СБУ обезвредила вражескую ДРГ, готовившую теракт — собиралась сбить пассажирский самолет

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага.

Агенты генштаба вооруженных сил РФ готовили теракт — планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Белоруссии.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В атаке на воздушное судно оккупант намеревался безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для провокаций злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.

"Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранное ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе", — сообщили в СБУ.

В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил России и имеющий позывной «Морпех».

Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.



По его заданию, вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования «доверительных» отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых «кадыровцев».

В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов.

Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, удостоверяющие существенный уровень деградации разведслужб РФ.

Среди прочего удалось установить, что "Морпех" врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО".

Ранее сообщалось, что в Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе Украины.

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