СБУ обнародовала доказательства сотрудничества Царева и других нардепов с Россией: детали

В Украине сообщили о подозрении трем бывшим нардепам от "Партии регионов". В список вошли Олег Царев, Дмитрий Святаш и Игорь Марков. Относительно них СБУ собрала новые доказательства вины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, Царев сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения. Экс-нардеп "сливал" российским оккупантам информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно он передал военным России подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

“Эту информацию Царев получил от еще одного “регионала” – Дмитрия Святаша. Как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что он рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковщины. Этот фигурант передавал захватчикам информацию о вооружениях, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны по территории региона. Разведанный предатель получал через свои "партийные" связи на территории Харьковской области. Еще один подозреваемый – бывший нардеп-регионал Игорь Марков – регулярно оправдывал вооруженную агрессию России против нашего государства. Видео с его провокационными выступлениями не раз показывали в эфирах центральных российских телеканалов”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

В частности, действия Маркова дополнительно квалифицировали по двум статьям УК Украины: ст. 436 (пропаганда войны); ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"По всем новым разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что Запад передал ВСУ для контрнаступления 600 видов вооружения.

Читайте также: