СБУ обнародовала список предателей, вступивших в ряды оккупационного "МВД РФ" на Запорожье — фото

Так называемое "МВД" подавляет сопротивление и запугивает жителей на временно оккупированных территориях.

Служба безопасности установила личности всех предателей, присоединившихся к созданному агрессором "Главному управлению МВД по Запорожской области", и 17 из них уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.

"По заданию российских кураторов, так называемое "МВД" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяют репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам. Задокументированы факты похищения людей, с которыми потом совершали насилие или угрожали" МВД", — говорится в сообщении.

Фото: Служба безопасности Украины

Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

"Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность. В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья", — говорится в сообщении.



Вот некоторые из них, входящие в "руководящий состав" оккупационного органа:

Селиванов О.С. – заместитель начальника "областного" управления;

Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;

Чудак В.В. – начальник Каменко-Днепровского райотдела;

Ракитянский С.А. – первый заместитель Бердянского горотдела;

Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;

Алипов О.Е. – заместитель начальника Токмакского райотдела;

Шопов С.П. – начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;

Митленко Ю.В. — начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;

Михеев В.В. — начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, генпрокурор Украины сообщил о большой чистке рядов всех силовых и правоохранительных структур.

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