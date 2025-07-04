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СБУ обнаружила китайские детали в дронах, которые ночью атаковали Киев (фото)
В дронах российских «Герань», выпущенных по столице, обнаружили китайские компоненты с завода Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd.
В беспилотниках, которыми Россия атаковала Киев в ночь на 4 июля, обнаружили китайские комплектующие.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Речь идет о БпЛА «Герань» — российской версии иранского дрона Shahed. Найденные компоненты были маркированы, как продукция китайского завода Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd.
«Эти комплектующие, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля. Сейчас СБУ собирает все доказательства террористической атаки рф по Киеву и документирует преступления рашистов», — говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины расценивает удар России по Киеву как военное преступление и открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Массированная атака на Киев 4 июля
В ночь на 4 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. В результате атаки повреждены жилые дома в нескольких районах столицы, зафиксированы масштабные пожары.
К сожалению, под завалами одного из домов спасатели нашли тело погибшего человека.
Из-за сильного задымления и продуктов горения утром резко ухудшилось качество воздуха. Самый высокий уровень загрязнения зафиксирован в Печерском районе — такие данные приводит экологическая платформа SaveEcoBot.