СБУ обнаружила скрывавшегося в Днепре и на Закарпатье очередного российского агента (фото)

В Украине стражи порядка задержали агента РФ, который помогал оккупантам захватывать Северодонецк. Уже после этого он сбежал в Закарпатье.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители во время спецоперации задержали агента ФСБ, который "сливал" оккупантам локации украинских защитников во время боев за Северодонецк в 2022 году.

“Злоумышленник передавал российским оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах защитников города. Также он пытался выявить и передать рашистам точные координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, включая реактивные системы залпового огня "Град". Полученные сведения вражеский агент посылал в ФСБ через один из мессенджеров в виде меток на электронных картах. Развединформация потребовалась врагу для осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам, а также для подготовки боевых операций по захвату Северодонецка”, — рассказали в СБУ.

По данным Службы безопасности, во время активных боевых действий на территории города агент решил быть подальше от линии фронта и переехал в Днепр.

“Там он надеялся “отсидеться” и впоследствии вернуться в Луганскую область, где ему обещали “трудоустройство” к “мдб лнр”, которое находится под контролем российских спецслужб. Чтобы получить гарантии безопасности на временно оккупированной части Украины, злоумышленник безуспешно пытался выйти на своего российского куратора. После неудачных попыток нового контакта с ФСБ их агент уехал в Закарпатье. Там он надеялся "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия за свои преступления против Украины", — добавили в СБУ.

Однако правоохранители задержали мужчину. Задержанным оказался житель Луганска, бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины. К началу полномасштабного вторжения России он переехал в Северодонецк, где был дистанционно завербован ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст. 111 (государственная измена).

Напомним, что ВСУ отразили ряд атак врага, на четырех направлениях.

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