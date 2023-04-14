СБУ обратилась к украинцам накануне Пасхи: что рекомендовавших верующим

СБУ призывает украинцев накануне Пасхи не посещать массовые собрания и соблюдать средства безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике”, — подчеркнули в СБУ.

Отмечается, что Служба работает над тем, чтобы нейтрализовать влияние окупантов на церковную среду и не дать РФ хотя бы минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

Из-за чего СБУ призывает граждан:

ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;

без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала российского агента, который искал "слабые места" на украино-российской границе в Сумской области.

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