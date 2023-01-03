Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

СБУ объявила первые подозрения высшему командованию РФ за обстрелы гражданских объектов Украины (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
СБУ объявила первые подозрения высшему командованию РФ за обстрелы гражданских объектов Украины (фото)

Фото: Associated Press

Это первые подозрения, которые объявляет Украина именно за обстрелы гражданских объектов страны.

Служба безопасности Украины объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины российскому генералу и адмиралу флота России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эти лица ответственны за обстрелы гражданских объектов Украины.

Одним из них является командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.

© Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В СБУ подчеркнули, что это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Следствие установило, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов.

Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

Игорь Осипов в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам. Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14-Калибр" из российских боевых кораблей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, СБУ собрала доказательства преступных действий главы Центрального банка РФ, призванных финансировать потребности военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок. Для этого она организовала введение так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины.

Читайте также:

Переселенец-коллаборант во Львовской области

Переселенец-коллаборант во Львовской области

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
680
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация