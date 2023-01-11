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СБУ объявила подозрение работнику ФСБ, который завербовал киевлянина для диверсий

СБУ объявила подозрение работнику ФСБ, который завербовал киевлянина для диверсий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1207
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СБУ объявила подозрение работнику ФСБ, который завербовал киевлянина для диверсий

Фото: Служба безопасности Украины

Российский шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности отдельного полка специального назначения "Азов".

Служба безопасности Украины установила личность офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник управления ФСБ РФ в Красноярском крае.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Этот шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности, отдельного полка специального назначения "Азов". Также он "охотился" за данными о действующих и бывших сотрудниках СБУ, ее штатных и внештатных работниках и агентах. Кроме того – разведывал особенности форм и методов работы украинской спецслужбы", – рассказали в СБУ.

Российский офицер вербовал граждан Украины преимущественно в соцсетях.

Следствием установлено, что в 2017 году злоумышленник завербовал киевлянина и после нескольких задач "законсервировал" его до 2022 года.

"После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах", – говорится в сообщении.

Сейчас предатель — гражданин Украины уже приговорен к 16 годам. В ходе следственно оперативной работы он рассказал информацию о своем кураторе из ФСБ. По материалам СБУ ему объявлено о подозрении по ч.1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Напомним, СБУ утром 11 января проводят контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.

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Дата публикации
Просмотры
1207
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