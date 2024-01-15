СБУ объявила подозрение "смотрящему" от партии Путина, который курировал псевдореферендум РФ на Херсонщине

Служба безопасности Украины объявила подозрение "смотрящему" от партии диктатора Владимира Путина, который курировал псевдореферендум России в Херсонской области — Александра Сидякина.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители собрали доказательную базу на депутата Госдумы РФ – подсанкционного Сидякина, способствующего вооруженной агрессии России в Украине.

Чиновник является главой центрального исполкома и заместителем секретаря генерального совета путинской партии "Единая Россия" и таким образом входит в близкое окружение руководства страны-агрессора.

Так, по заданию Кремля с 23 по 27 сентября 2022 года он находился в оккупированном в то время Херсоне.

Там он лично координировал проведение псевдореферендума РФ по "присоединению" региона к составу России.

"Возглавив так называемую "наблюдательную миссию", Сидякин пытался создать для международного сообщества видимость законности фейкового плебисцита. Для этого российский депутат раздавал многочисленные интервью и комментарии для кремлевских телеканалов и интернет-изданий, сфокусированных на западной аудитории", — рассказали в СБУ.

Кроме того, для обеспечения "нужных" результатов псевдореферендума российское должностное лицо обходило оккупационные "избиркомы" и контролировало фальсификацию итогов "голосования".

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Сидякину о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, СБУ задержала "вагнеровца", который готовил удары РФ, что могли обесточить Киев.

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