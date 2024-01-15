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СБУ объявила подозрение "смотрящему" от партии Путина, который курировал псевдореферендум РФ на Херсонщине

СБУ объявила подозрение "смотрящему" от партии Путина, который курировал псевдореферендум РФ на Херсонщине

Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ объявила подозрение Александру Сидякину, способствующему вооруженной агрессии России в Украине.

Служба безопасности Украины объявила подозрение "смотрящему" от партии диктатора Владимира Путина, который курировал псевдореферендум России в Херсонской области — Александра Сидякина.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители собрали доказательную базу на депутата Госдумы РФ – подсанкционного Сидякина, способствующего вооруженной агрессии России в Украине.

Чиновник является главой центрального исполкома и заместителем секретаря генерального совета путинской партии "Единая Россия" и таким образом входит в близкое окружение руководства страны-агрессора.

Так, по заданию Кремля с 23 по 27 сентября 2022 года он находился в оккупированном в то время Херсоне.

Там он лично координировал проведение псевдореферендума РФ по "присоединению" региона к составу России.

"Возглавив так называемую "наблюдательную миссию", Сидякин пытался создать для международного сообщества видимость законности фейкового плебисцита. Для этого российский депутат раздавал многочисленные интервью и комментарии для кремлевских телеканалов и интернет-изданий, сфокусированных на западной аудитории", — рассказали в СБУ.

Кроме того, для обеспечения "нужных" результатов псевдореферендума российское должностное лицо обходило оккупационные "избиркомы" и контролировало фальсификацию итогов "голосования".

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Сидякину о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, СБУ задержала "вагнеровца", который готовил удары РФ, что  могли обесточить Киев.

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