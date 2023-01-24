СБУ объявила подозрение телеведущей с каналов Медведчука, которая поддержала оккупацию Мариуполя

Подозрение Диане Панченко поставлено в известность за распространение оправданий вооруженной агрессии России.
СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей телеканалов Медведчука, поддержавшей оккупацию Мариуполя.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.
"Раньше Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы москвы. После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии выехала во временно оккупированный Донецк. Там она продолжила расспространять вражескую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора", — говорится в сообщении.
Для разгона деструктивного контента журналистка активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине.
В первую очередь в своих провокационных "проектах" Панченко поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.
Кроме этого, фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).
Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.
Расследование проводили сотрудники Главного следственного управления совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что он лишил гражданства четырех народных депутатов-предателей – Медведчука, Деркача, Кузьмина и Козака.
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