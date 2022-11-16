СБУ объявила в розыск Кадырова: посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

СБУ объявила в розыск главу Чечни и сторонника Путина Рамзана Кадырова.

Об этом говорится в базе данных СБУ.

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Как отмечается, в розыск объявили Кадырова, который считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

Что известно о Рамзане Кадырове

Кадыров с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает Путина и даже направлял свое войско на войну. В Чечне недавно продолжилась мобилизация. Сам же он в это время лежит на диване и мечтает о том, чтобы умереть в нашем государстве.

Что интересно, уже мобилизованным чеченцам нечем воевать. На это Кадыров посоветовал мобилизованным, которые жалуются на нехватку оружия и экипировки, добывать все необходимое в бою или отбирать у ВСУ.

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