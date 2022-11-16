Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

СБУ объявила в розыск Кадырова: посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
953
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
СБУ объявила в розыск Кадырова: посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Фото: Associated Press

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова.

СБУ объявила в розыск главу Чечни и сторонника Путина Рамзана Кадырова.

Об этом говорится в базе данных СБУ.

Как отмечается, в розыск объявили Кадырова, который считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

Что известно о Рамзане Кадырове

Кадыров с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает Путина и даже направлял свое войско на войну. В Чечне недавно продолжилась мобилизация. Сам же он в это время лежит на диване и мечтает о том, чтобы умереть в нашем государстве.

Что интересно, уже мобилизованным чеченцам нечем воевать. На это Кадыров посоветовал мобилизованным, которые жалуются на нехватку оружия и экипировки, добывать все необходимое в бою или отбирать у ВСУ.

Читайте также:

Новости ТСН 17:00 за 16 ноября 2022 года | Новости Украины

Новости ТСН 17:00 за 16 ноября 2022 года | Новости Украины

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
953
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация