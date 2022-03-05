СБУ опровергла слухи о высадке вражеского десанта во Львовской области

Во Львовской области ситуация полностью контролируется.

Официально сообщаем, что информация о высадке десанта на территории Яворовского района – фейк.

Об этом отметила спикер в Управлении СБ Украины во Львовской области Роксолана Яворская.

Там еще раз напомнили о засилье фейков, которые сейчас есть в Сети. "Враг волна за волной атакует наше информационное пространство разнообразными фейками. Ежедневно появляются очередные вроде бы:

► руководство Украины покинуло страну или подписало договор о капитуляции.

► население захваченных городов встречает российских оккупантов как «освободителей»

► разговоры и мессенджеры граждан прослушиваются украинскими спецслужбами по правилам «военного времени»

► другая чепуха

"Правда только одна: враг несет потери и пытается посеять среди нас панику! Мы опровергаем эти и другие фейки каждый день и продолжим это делать. Но просьба и к пользователям соцсетей: перед репостом и распространением какой-либо информации проверьте, пожалуйста, была ли она обнародована на одном из официальных источников", — отметили в ведомстве.