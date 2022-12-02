СБУ опубликовала эксклюзивное видео по обмену, который состоялся 1 декабря

СБУ опубликовала эксклюзивное видео обмена пленных, состоявшегося в четверг, 1 декабря.

"Вчера 50 украинских героев вернулись домой из российского плена. Среди них – защитники из Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Всего удалось вернуть четырех офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава", — говорится в комментарии к видео.

"Большинство освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из них — с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться. Все они будут проходить медицинское обследование, лечение и реабилитацию. Очередной обмен — это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", — отмечают в СБУ.

Напомним, 1 декабря Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Освободить удалось 50 украинских защитников. Среди них – защитники Мариуполя и заключенные Еленовки.

Младшему из освобожденных героев исполнилось 19 лет, самому старшему — 59. Домой вернулись защитники из ВСУ, Теробороны, Военно-морских Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Среди них четверо офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава.

Всего домой вернулись уже более 1300 героев.

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