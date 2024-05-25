СБУ оснастили морские дроны Sea Baby системой "Град": Малюк сообщил детали

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что морские дроны украинской спецслужбы Sea Baby начали оснащаться реактивной системой залпового огня БМ-21 "Град".

В эфире телемарафона Малюк сообщил некоторые детали.

"Нами успешно адаптированы РСЗО "Град", реактивные системы залпового огня, которые сейчас успешно нами используются. Первый пуск был еще 20 декабря прошлого года. А несколько дней назад россияне обнародовали видео своего разведывательного БПЛА, и это уже не большая тайна, поэтому мы позволили себе его показать. Он используется для поражения наземных плоскостных целей в прибрежной зоне, а также для прямого огневого контакта в море", - сказал он.

Малюк также отметил, что есть еще много других разновидностей вооружения, которое дрон на себе несет как многоцелевая платформа.

Ранее корреспонденты ТСН стали свидетелями того, как конструкторы СБУ тестируют на воде первый "народный" дрон.

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