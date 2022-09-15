СБУ открыла уголовное производство по факту обстрелов россиянами дамбы на Днепропетровщине

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрелов россиянами дамбы на Днепропетровщине и ТЭЦ в Харьковской области.

СБУ открыла уголовное производство по фактам обстрелов российскими оккупантами дамбы Карачуновского водохранилища на Криворожье и ТЭЦ в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также читайте ВСУ получили еще одну машину для фронта при содействии Favbet Foundation

Как отмечается, на местах попаданий российских ракет работают правоохранители, документирующие преступления России в нашей стране. По данным СБУ, оккупанты пытаются создать гуманитарную катастрофу.

"Не имея возможности победить на поле боя, россия от тупика наносит удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре. Враг бесполезно думает, что если после обстрелов дамб украинские реки выйдут из берегов, это ему поможет. На самом же деле такие действия вызывают у украинцев лишь дополнительную ярость и упорство – и эта волна снесет только самих оккупантов", – отметил и.о. Главы СБУ Василий Малюк.

Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что оккупанты обстреляли одно из сел в Сумской области.

Читайте также: