СБУ перехватила признание оккупанта: "Нам нужно было убивать несовершеннолетних, женщин, всех"

Российский военный признался своей жене о приказах убивать в Украине детей, женщин. А та ему в ответ принялась утверждать, что якобы все гражданские уехали.

Об этом свидетельствует аудиозапись телефонного разговора захватчика, который на востоке перехватила СБУ.

"Нам надо было убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, нах*й". Я готов, но я, если честно, подо*уел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку", – рассказал российский военный, прибывший на фронт в декабре 2022 года.

Жена захватчика совсем не удивляется этим словам о зверских убийствах и оправдывает действия россиян.

"Мы когда были дома, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали", – говорит женщина.

В СБУ заверили, что делают все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности. Так, следователи расследуют более 34 тыс. производств по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали видео, на которых экс-наемники ЧВК "Вагнер" признались в расстрелах более 20 украинских детей и подростков в Бахмуте и Соледаре. Рассказали они и о подрыве ямы с более чем 50 ранеными пленными и "отказниками" воевать.

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