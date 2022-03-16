СБУ перехватила разговор двух напуганных российских оккупантов: "Здесь пацаны уехали, а приезжают мертвяки"

Российские войска признают, что украинская армия сильная.

СБУ перехватила разговор двух российских оккупантов. Один другому жалуется, что все плохо, что вскоре его бригаду отправляют на передовую, а проехать невозможно, потому что украинские военные обстреливают колонны.

"Х*ево, п*зда все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвецов приезжает 200-х? Тут пацаны поехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 людей вот привезли бл*дь, вчера. Только никому не говори. Оторванные ноги, плохо все", — говорит один оккупант другому.

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Этот разговор еще раз свидетельствует о том, что российские оккупанты признают, что украинская армия сильная и наносит им сокрушительные удары. Дальше – больше.

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