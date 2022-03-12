СБУ перехватила разговор оккупантов РФ: преступникам в Харькове дали команду стрелять по гражданским людям

Из двух тысяч боевиков так называемой ЛНР, которых отправили штурмовать Харьков, осталось около 25 человек.

Украинские правоохранители перехватили разговоры оккупантов и выяснили, что им в Харькове дали команду стрелять по гражданским людям.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным Службы безопасности, из двух тысяч боевиков так называемой “ЛНР”, которых отправили штурмовать Харьков, осталось около 25 человек. Всех остальных уничтожили военнослужащие Украины.

“Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду всех ху*рить, всех подряд: гражданские, дети, не дети… всех ху*рить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили”, – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.

Там также добавили, что военные преступники РФ, которые убивают мирное население, обязательно ответят за свои действия.

" Если, конечно, останутся в живых ", — подчеркнули в СБУ.

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