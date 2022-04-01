СБУ перехватила разговор оккупантов с женой, где он смеется, что они проведут "парад победы" в Украине

СБУ перехватила разговор оккупантов с женой, где он смеется, что они проведут "парад победы" в Украине

Российские войска уже сами не верят в свою победу.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского оккупанта с супругой.

Женщина рассказывает российскому военному, что у них дома говорят о том, что уже есть планы провести "парад победы" в Украине. На что оккупант откровенно смеется в ответ: "Какой парад? Здесь война продолжается".

Российские оккупанті уже и сами не верят в свою победу и единственное, о чем мечтают – вернуться домой целыми. В разговоре с женой оккупант рассказал, что он был ранен.

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Российский военный говорит, что до попадания в Украину тоже верил, что там "стреляют не сильно".

"Когда заехали – машины повсюду взорваны, все города разрушены нах*й. Мирных жителей наши со всех сторон ху*рят", — говорит оккупант.

Жена же рассказала российскому захватчику, что на днях вернулись пять российских военных, которые сложили оружие и сказали, что воевать не будут. И это несмотря на то, что после этого их уволят и придется отсидеть в тюрьме.

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