СБУ перехватила разговор оккупантов с женой, где он смеется, что они проведут "парад победы" в Украине

Российские войска уже сами не верят в свою победу.
Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского оккупанта с супругой.
Женщина рассказывает российскому военному, что у них дома говорят о том, что уже есть планы провести "парад победы" в Украине. На что оккупант откровенно смеется в ответ: "Какой парад? Здесь война продолжается".
Российские оккупанті уже и сами не верят в свою победу и единственное, о чем мечтают – вернуться домой целыми. В разговоре с женой оккупант рассказал, что он был ранен.
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Российский военный говорит, что до попадания в Украину тоже верил, что там "стреляют не сильно".
"Когда заехали – машины повсюду взорваны, все города разрушены нах*й. Мирных жителей наши со всех сторон ху*рят", — говорит оккупант.
Жена же рассказала российскому захватчику, что на днях вернулись пять российских военных, которые сложили оружие и сказали, что воевать не будут. И это несмотря на то, что после этого их уволят и придется отсидеть в тюрьме.
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