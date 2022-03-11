СБУ перехватила разговор захватчиков: "Понимают, что Киев им не взять"

Оккупанты мечтают дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше сюда не возвращаться.

Несмотря на всю пропагандистскую риторику, главное желание путинских оккупантов – уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше не возвращаться. Кроме того, они понимают, что Киев им не взять.

Такой вывод можно сделать из перехваченного СБУ разговора захватчиков, пытавшихся захватить Киев через Бородянку, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят",- делится оккупант со своей женой.



В СБУ призвали оккупантов бежать с украинской земли и больше сюда не возвращаться.

"Что же, если вас не отправят домой по ротации, то отправят в одноразовых пакетах для трупов, которые РФ закупила перед вторжением", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты совершают на территории Украины военные преступления, цинично обстреливая мирное население. Захватчики сбрасывают ракеты и бомбы на детские больницы и роддомы, обстреливают жилые массивы, школы, садики, спорткомплексы, атомные и ядерные объекты, а также административные здания местного и областного руководства.

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