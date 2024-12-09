СБУ показала эксклюзивные кадры спецоперации Sea Baby в Керченской бухте

Группа морских дронов СБУ вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор".

В СБУ опубликовали эксклюзивные кадры спецоперации Sea Baby в Керченской бухте, в рамках которой морские дроны отработали по российским вертолетам и самолетам.

Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

Группа морских дронов СБУ Sea Babу в ночь на 6 декабря вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить.

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"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", – отмечается в сообщении.

В СБУ отметили, что на новейших дронах Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

В результате операции на бортах российских вертолетов были убитые и раненые, свидетельствует перехваченный радиообмен врага. Сами же воздушные суда были существенно повреждены и нуждаются в капитальном ремонте.

Дроны СБУ также поразили российскую баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста.

В СБУ акцентировали, что Sea Baby – это их многоцелевая платформа, на которой может размещаться разное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и воздушные дроны и крупнокалиберные пулеметы. Эта платформа еще раз доказала свою эффективность.

"Результатов нашей работы на самом деле намного больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время", — отметили в 13-м Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ.

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Напомним, 7 декабря командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что украинские морские дроны ударили по целям РФ в Крыму. Уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах.

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