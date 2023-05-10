СБУ показала, как ударными дронами уничтожает танки, БМП и склад с боеприпасами оккупантов: видео

Спецназначители ЦСО "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" всего за два дня уничтожили 14 целей российских оккупантов. Среди них есть танки, БМП, склад с боеприпасами и блиндаж окупантов.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ опубликовала видео работы своих спецназовцев на одной из линий фронта. Там сотрудники спецслужбы ударными дронами атаковали вражеские цели.

За два дня работы удалось уничтожить 14 объектов оккупационной армии, в частности:

4 танка;

2 БМП-3 и 4 ББМ;

2 блиндажа, склад с боеприпасами и автомобильная техника.

СБУ показала, как спецназовцы уничтожают российскую технику

Потери окупантов на войне против Украины

По состоянию на 10 мая 2023 года Генштаб опубликовал новые данные по потерям российской оккупационной армии на войне против Украины:

личного состава – около 196 310 (+690) человек ликвидировано,

танков — 3736 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7275 (+18) ед,

артиллерийских систем — 3039 (+8) ед,

РСЗО — 555 (+1) ед,

средства ПВО — 308 (+1) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),

крылатые ракеты — 970 (+15),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5974 (+5) ед,

специальная техника – 389 (+1).

Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления сообщил, что украинские военные на Таврическом направлении 9 мая уничтожили почти роту российских оккупантов и восемь единиц их техники.

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