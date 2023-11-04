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СБУ показала недельные результаты работы на фронте: "минус" танки, ПВО и склады оккупантов — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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СБУ показала недельные результаты работы на фронте: "минус" танки, ПВО и склады оккупантов — видео

Подбитый российский танк

В СБУ отчитались об уничтоженной технике россиян в течение недели.

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины в течение недели уничтожили 19 российских танков. А 145 оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Только через неделю в самых горячих точках было поражено:

  • 19 танков;
  • 12 ББМ;
  • 9 артсистем и 1 РСЗО;
  • 3 системы ПВО;
  • 29 враждебных БпЛА;
  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 60 авто;
  • 29 вражеских укреплений;
  • 2 склада из БК.

Напомним, эксперт подсчитал, сколько оккупантов и техники уничтожено за 5 месяцев контрнаступления ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
404
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