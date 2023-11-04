СБУ показала недельные результаты работы на фронте: "минус" танки, ПВО и склады оккупантов — видео

В СБУ отчитались об уничтоженной технике россиян в течение недели.

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины в течение недели уничтожили 19 российских танков. А 145 оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Только через неделю в самых горячих точках было поражено:

19 танков;

12 ББМ;

9 артсистем и 1 РСЗО;

3 системы ПВО;

29 враждебных БпЛА;

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

60 авто;

29 вражеских укреплений;

2 склада из БК.

Напомним, эксперт подсчитал, сколько оккупантов и техники уничтожено за 5 месяцев контрнаступления ВСУ.

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