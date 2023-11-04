СБУ показала недельные результаты работы на фронте: "минус" танки, ПВО и склады оккупантов — видео

В СБУ отчитались об уничтоженной технике россиян в течение недели.
Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины в течение недели уничтожили 19 российских танков. А 145 оккупантов отправились на "концерт Кобзона".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Только через неделю в самых горячих точках было поражено:
- 19 танков;
- 12 ББМ;
- 9 артсистем и 1 РСЗО;
- 3 системы ПВО;
- 29 враждебных БпЛА;
- 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
- 60 авто;
- 29 вражеских укреплений;
- 2 склада из БК.
Напомним, эксперт подсчитал, сколько оккупантов и техники уничтожено за 5 месяцев контрнаступления ВСУ.
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