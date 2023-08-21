СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове: фото

Спецслужащие установили тип ракеты, которой оккупанты ударили по гражданскому зданию – это 9М727, то есть крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер".

Российские оккупанты выпустили ракету типа "Искандер" по центру Чернигова, в результате чего пострадал Драматический театр. В Службе безопасности Украины показали кадр, на котором видна воздушная цель захватчиков.

21 августа в распоряжении "24 Канала" появилось фото от СБУ, на котором виден вражеский "Искандер" в небе перед попаданием.

Как отметили в пресс-службе СБУ, в настоящее время продолжается расследование по уголовному производству по факту российского ракетного удара по центру Чернигова. Было открыто производство по 438 статье Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны.

Ракета, по которой Россия ударила центра Чернигова. / Фото: СБУ

В целях объективного и максимально полного расследования этой трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных и оперативных мероприятий. Собирается соответствующая доказательная база, опрашиваются свидетели.

Кроме того, спецслужбы предварительно установили тип ракеты, которой оккупанты ударили по гражданскому зданию. Собственно, это ракета 9М727 – то есть крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер".

"Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается", – заявили в пресс-службе СБУ.

Напомним, в субботу в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по Драмтеатру Чернигова. В результате удара Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко уничтожен. Также поврежден памятник архитектуры национального значения – Пятницкая церковь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Сила взрыва была направлена на окружающих! РФ не целили в драмтеатр Чернигова| ГПУ"

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