СБУ показала уникальные кадры "Паутины": что поражает больше всего

Операция «Паутина»

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В СБУ обнародовали новые уникальные кадры спецоперации «Паутина», в результате которой был поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ.

«Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться долгими годами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», Дягилево» и «Белая». Именно там базировалась стратегическая авиация России, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

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Среди пораженных воздушных судов — «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78». Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

В СБУ похвастались, что во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть дронов из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. После приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть. Примерная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов США.

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Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.