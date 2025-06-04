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СБУ показала уникальные кадры "Паутины": что поражает больше всего
На кадрах зафиксированы удары fpv-дронов по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», Дягилево» и «Белая».
В СБУ обнародовали новые уникальные кадры спецоперации «Паутина», в результате которой был поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ.
«Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться долгими годами», — говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», Дягилево» и «Белая». Именно там базировалась стратегическая авиация России, регулярно обстреливающая мирные украинские города.
Среди пораженных воздушных судов — «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78». Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.
В СБУ похвастались, что во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.
В частности, часть дронов из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. После приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть. Примерная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов США.
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Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.
ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.