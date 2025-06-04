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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
266
Время на прочтение
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СБУ показала уникальные кадры "Паутины": что поражает больше всего

На кадрах зафиксированы удары fpv-дронов по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», Дягилево» и «Белая».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Операция "Паутина"

Операция «Паутина»

В СБУ обнародовали новые уникальные кадры спецоперации «Паутина», в результате которой был поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ.

«Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться долгими годами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», Дягилево» и «Белая». Именно там базировалась стратегическая авиация России, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Среди пораженных воздушных судов — «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78». Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

В СБУ похвастались, что во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть дронов из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. После приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть. Примерная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов США.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Берем попкорн и айда смотреть ВИДЕО, КАК СБУ Уничтожала РУССКИЕ САМОЛЕТЫ!

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.

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Дата публикации
Количество просмотров
266
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