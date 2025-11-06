СБУ показала уникальные кадры уничтожения оккупантов в Покровске (видео)

СБУ отчитывается о 9,5 тыс. уничтоженных россиянах / © СБУ

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях.

Об этом 6 ноября сообщила Служба безопасности Украины.

За последний год обороны этого направления наши воины «отминусировали» 9,5 тыс. человек живой силы противника, а также уничтожили и поразили:

255 танков;

433 ББМ;

343 артиллерийские системы и РСЗО;

78 средств ПВО;

12 средств РЭБ/РЭР;

4553 единицы автотранспорта;

3 824 враждебные позиции и укрепления;

65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Дата публикации 18:37, 06.11.25

«Мы будем и дальше защищать нашу землю от российских оккупантов, которые заплатят своими жизнями за вторжение на нашу территорию!» — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему для главы РФ Путина важны именно Покровск и Мирноград. Диктатору Кремля необходимо доказать своему населению, что его армия способна реализовывать хотя бы часть геополитических планов и посягательств.