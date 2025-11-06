- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 572
- Время на прочтение
- 1 мин
СБУ показала уникальные кадры уничтожения оккупантов в Покровске (видео)
СБУ обнародовала видео «охоты» на оккупантов в Покровске.
Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях.
Об этом 6 ноября сообщила Служба безопасности Украины.
За последний год обороны этого направления наши воины «отминусировали» 9,5 тыс. человек живой силы противника, а также уничтожили и поразили:
255 танков;
433 ББМ;
343 артиллерийские системы и РСЗО;
78 средств ПВО;
12 средств РЭБ/РЭР;
4553 единицы автотранспорта;
3 824 враждебные позиции и укрепления;
65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
«Мы будем и дальше защищать нашу землю от российских оккупантов, которые заплатят своими жизнями за вторжение на нашу территорию!» — говорится в сообщении СБУ.
Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему для главы РФ Путина важны именно Покровск и Мирноград. Диктатору Кремля необходимо доказать своему населению, что его армия способна реализовывать хотя бы часть геополитических планов и посягательств.