ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
572
Время на прочтение
1 мин

СБУ показала уникальные кадры уничтожения оккупантов в Покровске (видео)

СБУ обнародовала видео «охоты» на оккупантов в Покровске.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
СБУ показала уникальные кадры уничтожения оккупантов в Покровске (видео)

СБУ отчитывается о 9,5 тыс. уничтоженных россиянах / © СБУ

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях.

Об этом 6 ноября сообщила Служба безопасности Украины.

За последний год обороны этого направления наши воины «отминусировали» 9,5 тыс. человек живой силы противника, а также уничтожили и поразили:

  • 255 танков;

  • 433 ББМ;

  • 343 артиллерийские системы и РСЗО;

  • 78 средств ПВО;

  • 12 средств РЭБ/РЭР;

  • 4553 единицы автотранспорта;

  • 3 824 враждебные позиции и укрепления;

  • 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

«Мы будем и дальше защищать нашу землю от российских оккупантов, которые заплатят своими жизнями за вторжение на нашу территорию!» — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему для главы РФ Путина важны именно Покровск и Мирноград. Диктатору Кремля необходимо доказать своему населению, что его армия способна реализовывать хотя бы часть геополитических планов и посягательств.

Дата публикации
Количество просмотров
572
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie