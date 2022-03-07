СБУ показала видео допроса пилота РФ, бомбившего жилые дома на Харьковщине

СБУ открыла производство по пилотам российского истребителя.

Служба безопасности обнародовала видеодопрос пленного российского летчика, подполковника Максима Криштопы.

Сотрудник СБУ во время допроса спросил россиянина о задаче, которую перед ним ставили. Оккупант сначала сказал, что "приказали бомбить ЖИЛЫЕ массивы", а затем исправил на "лесной массив" к северу от Харькова.

Следователи СБУ установили, что экипаж в составе летчика Максима Криштопы и штурмана Олега Норина в период с 24 февраля по 6 марта осуществлял бомбардировку жилых кварталов с целью уничтожения мирного населения.

Для атак они использовали неуправляемые полутонные бомбы.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ заявил, что в Харьковской области могли уничтожить установку по производству нейтронов.

Ранее сообщалось, что в Харькове спасатели ищут людей под завалами после российских обстрелов.