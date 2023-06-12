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СБУ показала видео возвращения домой почти сотни пленных украинцев

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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СБУ показала видео возвращения домой почти сотни пленных украинцев

Обмен пленными 11 июня

Украина продолжает работать над возвращением из плена каждого своего гражданина.

В воскресенье, 11 июня, Служба безопасности Украины поделилась видео обмена пленными между Украиной и РФ.

Видеозапись опубликована на официальных страницах СБУ в соцсетях.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что работают над выполнением поручения президента Украины - возвращением из плена каждого украинца.

Напомним, из российского плена домой вернулись 95 украинцев. Среди них — 51 представитель ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков.

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Дата публикации
Просмотры
2
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