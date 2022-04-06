СБУ получила карты и списки российских оккупантов, разбитых на Донбассе: оказывается, в Украине воевали курсанты

СБУ получила карты и списки российских оккупантов, разбитых на Донбассе: оказывается, в Украине воевали курсанты

Учеников Московского высшего военного командного училища отправили убивать украинцев, а оформили это как стажировку.

В Службу безопасности Украины дошли секретные карты и списки российских оккупантов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.

Об этом 6 апреля сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, карты оккупантов зарегистрированы еще 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области.

"Но самое главное открытие – в другом. Как оказалось, путинский режим отправил на войну в Украину – курсантов. Учеников Московского высшего военного командного училища. Их не просто отправили, а оформили это как стажировку", — заявил спикер СБУ.

Так, среди добытых документов, которые так и не помогли захватчикам выжить, СБУ обнаружила:

руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять военно-политическому руководству НАТО;

талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;

списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;

паспорта граждан России, военные билеты и т.д.

Все эти документы будут вовлечены в материалы уголовных производств для международных судов, как доказательства преступлений российских оккупантов и лично президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Владельцы документов не успели сдаться в плен или же сбежать с Украины. Они получили достойное наказание за совершенные преступления – смерть. Мы работаем дальше! Слава Украине!" – сказал Дехтяренко.

Напомним, российские оккупанты уничтожают собственную технику и вооружение для картинки успехов над ВСУ. Её они выдают за подбитую украинскую.

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