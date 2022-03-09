СБУ получила секретный российский GPS-навигатор с данными передвижений (фото)

Навигатор принадлежал десантно-штурмовому полку РФ, пытавшемуся атаковать Николаев.

В результате обезвреживания украинскими воинами танковой группы оккупантов и ее воздушного прикрытия, состоявшего из истребителей Су-30, к СБУ попал GPS-навигатор россиян.

Украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и еще эффективнее уничтожать врага. На устройстве – все данные передвижений и запланированные точки наступления российских захватчиков.

Этот навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, который пытался атаковать Николаев со стороны Константиновки.

На днях украинские воины разбомбили танковую группу врага и ее воздушное прикрытие, состоявшее из истребителей Су-30. Опубликовано Служба безопасности Украины Среда, 9 марта 2022 г.

"Более того, украинские военные сбили российские Су-30, прикрывавшие захватническое наступление с воздуха. Эти "путинские асы" успешно прошли Сирию и безнаказанно бомбили там местное население. Впрочем, первый же вылет в Украину оказался последним для них.

Теперь пленных ждут долгие разговоры со следователями и контрразведчиками СБУ, которые устанавливают всех причастных к войне. Каждый враг будет наказан! Итого победим!".

Напомним, в Киеве на Осокорках упал сбитый самолет оккупантов Су-27.