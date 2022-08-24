СБУ помешала спецслужбам РФ организовать постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости в трех областях

Служба безопасности Украины помешала ФСБ РФ организовать в Украине постановочные акции протеста ко Дню Независимости в Киевской, Житомирской и Полтавской областях. ФСБ планировала использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те в свою очередь максимально распространить его через Интернет и подконтрольные им СМИ", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, организаторами псевдоакций должны стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". Они имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 года провели ряд заказных митингов в Киеве.

"Пока их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне. По материалам СБУ ему еще в начале полномасштабного вторжения поставлено в известность о подозрении за государственную измену", — сообщает СБУ.

По имеющейся информации, ФСБ продумывала "акции" заранее. Установлено, что сотрудники вражеских спецслужб вышли на новый контакт с координаторами житомирского и полтавского центров движения Стремоусова в мае 2022 года. Позже им была поставлена задача организовать массовые протестные акции у областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ. Впрочем, благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались от выполнения задачи ФСБ.

Напомним, СБУ разоблачила группу предателей, корректировавших ракетные удары по Запорожью (видео).

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