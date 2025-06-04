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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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СБУ поразила Крымский мост: Плетенчук оценил последствия спецоперации

Крымский мост имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для России.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Крымский мост.

Крымский мост. / © Associated Press

Украинская служба безопасности провела спецоперацию и уже в третий раз поразила Крымский мост. Каждый удар по этой законной военной цели подрывает логистические возможности русских.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Общественного".

По его словам, совершенные на переправу атаки должны усложнить для страны-агрессорки логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом.

"Так называемый Крымский мост все равно выполнял эту функцию, хотя после прошлой атаки потерял некоторые логистические возможности по железнодорожному сообщению. Будем надеяться, что он потеряет еще какие-либо возможности", - подчеркнул спикер ВМС.

Плетенчук говорит, что Крымский мост имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для России.

"Для россиян этот удар, тем более удар, который произошел по предыдущему, не менее болезненному, конечно, тем, что может разогнуть несколько скреп. А так называемый Крымский мост является одним из таких имперских скреп", - пояснил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, на рассвете 3 июня СБУ в третий раз ударила по Крымскому мосту. Агенты заминировали опоры моста с подводной стороны на глубине. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

Впрочем, уже днем того же дня был нанесен еще один удар по Крымскому мосту. Позже зафиксировали повторные взрывы у постройки.

К слову, впервые взрывы на Керченском мосту прогремели 8 октября 2022 - на следующий день после дня рождения Путина.

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