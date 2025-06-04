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СБУ поразила Крымский мост: Плетенчук оценил последствия спецоперации
Крымский мост имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для России.
Украинская служба безопасности провела спецоперацию и уже в третий раз поразила Крымский мост. Каждый удар по этой законной военной цели подрывает логистические возможности русских.
Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Общественного".
По его словам, совершенные на переправу атаки должны усложнить для страны-агрессорки логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом.
"Так называемый Крымский мост все равно выполнял эту функцию, хотя после прошлой атаки потерял некоторые логистические возможности по железнодорожному сообщению. Будем надеяться, что он потеряет еще какие-либо возможности", - подчеркнул спикер ВМС.
Плетенчук говорит, что Крымский мост имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для России.
"Для россиян этот удар, тем более удар, который произошел по предыдущему, не менее болезненному, конечно, тем, что может разогнуть несколько скреп. А так называемый Крымский мост является одним из таких имперских скреп", - пояснил Дмитрий Плетенчук.
Напомним, на рассвете 3 июня СБУ в третий раз ударила по Крымскому мосту. Агенты заминировали опоры моста с подводной стороны на глубине. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.
Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.
Впрочем, уже днем того же дня был нанесен еще один удар по Крымскому мосту. Позже зафиксировали повторные взрывы у постройки.
К слову, впервые взрывы на Керченском мосту прогремели 8 октября 2022 - на следующий день после дня рождения Путина.