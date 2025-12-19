СБУ поразила третью нефтяную платформу "Лукойла" в Каспийском море

Служба безопасности Украины / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили третью российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море. На этот раз под удар попала платформа месторождения «Ракушечное», что привело к остановке критических производственных процессов.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в СБУ.

По информации источника, целью атаки стала буровая платформа на месторождении «Ракушечное» (имени Валерия Грайфера), находящемся в собственности российской компании «Лукойл».

Реклама

Кадры с бортовой камеры беспилотного летательного аппарата зафиксировали точное поражение зоны газотурбинной установки платформы — одного из ключевых узлов, от которого зависит ее функционирование.

Поражение зоны газотурбинной установки платформы / © СБУ

Поражение зоны газотурбинной установки платформы / © СБУ

Ранее беспилотники СБУ уже наносили удары по ледостойким нефтедобывающим платформам на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в акватории Каспийского моря. В результате этих атак работа указанных объектов была приостановлена.

«СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, которые обеспечивают финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями», — сообщил источник в СБУ.

В течение последних недель Служба безопасности Украины последовательно наращивает масштабы и глубину ударов по энергетическому сектору России.

Реклама

Платформы в Каспийском море имеют важное стратегическое значение, поскольку обеспечивают бесперебойную добычу и экспорт энергоносителей. Именно поэтому их вывод из строя усиливает экономическое давление на РФ и сокращает ее финансовые возможности для продолжения войны против Украины.

Развитие событий свидетельствует, что эти удары являются не единичными акциями, а частью системной стратегии, направленной на долговременное ослабление ресурсного потенциала противника.

Напомним, СБУ впервые поразила воздушными дронами танкер «теневого флота» РФ QENDIL в нейтральных водах Средиземного моря. Судно, которое Россия использовала для обхода санкций и финансирования войны, получило критические повреждения на расстоянии более 2000 км от украинской границы и полностью потеряло работоспособность.