СБУ поймала ІТ-шника, который готовил кибератаки на правительственные сайты и наводил ракеты на Харьков (фото)

Злоумышленником оказался местный житель – специалист в сфере ИТ, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству через специализированный телеграм-канал хакерских сообществ.

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Харькове хакера-участника российской группировки, который корректировал удары по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты разоблачили в Харькове участника российской хакерской группировки "народная сyberармия рф", подконтрольной ФСБ. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти.

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По наводке злоумышленника россияне нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова. Среди поврежденных объектов оказалась местная больница.

Злоумышленник также разведывал места базирования Сил обороны Украины на территории региона. Прежде всего вражеского сообщника интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем ПВО.

СБУ задержала в Харькове хакера, работавшего на РФ / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

Хакер также выполнял задачи ФСБ России по подготовке серии DDoS-атак на сайты украинских госпредприятий и органов власти.

В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленника. Им оказался местный житель, являющийся специалистом в сфере IТ. ФСБ привлекла его к сотрудничеству через специализированный телеграм-канал хакерских сообществ.

Для сбора разведданных о дислокации Сил обороны харьковчанин обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где якобы могли находиться украинские войска. Полученную информацию злоумышленник посылал в ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей.

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СБУ задержала в Харькове хакера, работавшего на РФ / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

СБУ задержала в Харькове хакера, работавшего на РФ / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

Во время обыска дома у задержанного были изъяты три мобильных телефона, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал во взрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, российские оккупанты устроили 23 января мощный ракетный удар по Харькову, в результате чего погибли 10 человек. Спасатели искали пострадавших под завалами пятиэтажного дома.

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