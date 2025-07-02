СБУ предотвратила серию терактов в Харькове: задержан агент ФСБ, который производил взрывчатку

СБУ предотвратила серию терактов в Харькове. / © СБУ

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Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию в Харькове, в результате которой задержала агента ФСБ, готовившего теракты возле государственных учреждений. По данным следствия, 48-летний лаборант одного из харьковских университетов по заказу российских спецслужб изготовил три самодельных взрывных устройства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник производил взрывчатку. / © СБУ

Для создания взрывчатки мужчина использовал квартиру своих соседей, выехавших из города, оставив ему ключи. Два устройства, оборудованные телефонами для дистанционной активации, он заложил в подготовленные тайники по координатам, полученным от куратора. Взрывчатку маскировал под бытовые предметы — в частности, спортивные мячи.

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Задержание произошло в момент, когда злоумышленник обустраивал еще один тайник — возле многоквартирного дома. В ходе обысков у него изъяли остатки взрывчатых веществ и средства связи с ФСБ.

Агенту объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

подготовка к теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258);

незаконное обращение с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263).

Злоумышленник производил взрывчатку. / © СБУ

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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