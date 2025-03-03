СБУ предотвратила серию терактов в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях — подробности (фото)

Взрывы, поджоги, убийства – такое планировала в Киеве, Львове, Чернигове и Виннице.

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и прокуратура зафиксировали рост террористической активности российских спецслужб на территории Украины. Только через несколько дней удалось предотвратить взрывы и поджог в четырех регионах страны, которые готовились по указанию врага

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Киевской области задержан диверсант, готовивший покушение на военного в Буче. Он создал взрывное устройство по инструкции российского куратора и отслеживал маршруты жертвы. Он был задержан, когда он готовился к преступлению.

Во Львове удалось обезвредить агента, который должен был осуществить серию взрывов возле объектов критической инфраструктуры. Благодаря оперативным действиям СБУ был задержан при закладке взрывчатки.

Удален взрывчатка

В Чернигове разоблачен злоумышленник, который производил взрывные устройства и поджег админздание. У него изъяты доказательства сотрудничества с РФ.

В Виннице группа диверсантов по заданию врага поджигала релейные шкафы Укрзализныци, подвергая опасности пассажирские перевозки.

Удален взрывчатка

Удален взрывчатка

Напомним, ранее стало известно о задержании СБУ двух групп, которые готовили взрывы в Днепре и Киевской области военных и ТЦК. В каждом случае исполнители верили, что смогут подложить взрывчатку и убежать. Теперь им грозит до 12 лет за решеткой.

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