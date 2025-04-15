СБУ предотвратила серию терактов в Виннице: задержаны агенты российской военной разведки

СБУ задержала агентов российской военной разведки. / © Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб организовать взрывы в Виннице. Контрразведчики разоблачили агентурную группу ГРУ РФ, которая готовила два теракта — против украинского военного и админздания полиции. В результате спецоперации задержаны три человека.

По данным следствия, первой целью диверсантов было взорвать автомобиль украинского военнослужащего. Взрывчатку планировали дистанционно активировать по звонку на телефон, вмонтированный в самодельное взрывное устройство.

Взрывчатка. / © Служба безопасности Украины

Оперативники СБУ обнаружили попытку установки скрытой камеры у места будущего подрыва и обезвредили злоумышленников на этапе подготовки.

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В ходе расследования установлено, что в Винницу прибыли две жительницы Киевской области, которые за деньги российских кураторов согласились выполнить задание. Они были завербованы через Telegram-каналы, предлагающие "легкий заработок". Женщины арендовали жилье, получили координаты тайника и забрали оттуда два взрывных устройства.

Третьим участником группы оказался 33-летний житель Винницы. Именно он по инструкциям из России снарядил термосы взрывчаткой и наполнил их обломками шурупов для усиления поражения.

СБУ задержала агентов российской военной разведки. / © Служба безопасности Украины

После вероятного подрыва военного авто диверсанты намеревались атаковать еще одну цель – отдел полиции. Благодаря вмешательству СБУ эти планы были сорваны.

В ходе обысков изъяты два самодельных взрывных устройства и мобильных телефона с доказательствами координации из ГРУ РФ.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК — государственная измена в условиях военного положения. В настоящее время все трое находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Расследование и операцию проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили теракты в Хмельницкой области. Они должны были взорвать 8 депутатов Каменец-Подольского горсовета.