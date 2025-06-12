СБУ предотвратила теракт в центре Ивано-Франковска: ФСБ вербовала несовершеннолетнюю

СБУ сорвала теракт в центре Ивано-Франковска. / © СБУ

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Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратила теракт в центральном парке Ивано-Франковска. По данным контрразведки, российская ФСБ пыталась завербовать 15-летнюю местную школьницу, чтобы она установила самодельное взрывное устройство в людном месте. Взрыв должен был произойти в час пик, когда в парке находится больше всего людей.

Подробности рассказала пресс-служба СБУ.

Планы удалось сорвать благодаря информации СБУ "Спали ФСБшника". Именно туда девушка обратилась после получения сообщения от российского агента. Он вышел на нее через мессенджер и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

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По указаниям куратора школьница должна была изготовить взрывчатку самостоятельно. Во взрывное устройство инструктировали добавить гайки для усиления поражения, а саму бомбу замаскировать в термос. Чтобы не привлекать семьи, девушке посоветовали арендовать для этого квартиру.

После этого агент ФСБ назначил время и место: девушка должна была оставить термос со взрывчаткой в центральном парке, после чего по плану врага устройство должны были взорвать дистанционно. Ожидалось, что взрыв унесет жизни не только гражданских, но и самой девушки, чтобы не оставлять свидетелей.

Взрывчатка ФСБ. / © СБУ

Когда школьница отказалась выполнить задание до конца, куратор начал запугивать ее, обещая сдать СБУ. Однако все ее действия уже находились под контролем украинских правоохранителей. Они зафиксировали каждый этап операции: от вербовки до подготовки взрыва и попытки ликвидации исполнительницы.

СБУ открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны". Продолжаются следственные действия по установлению личностей всех причастных к попытке организации теракта.

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Операция проводилась сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, в период с 12 по 16 июня Служба безопасности Украины (СБУ) будет проводить специальные меры безопасности во Львове. К ним также присоединится Национальная полиция.