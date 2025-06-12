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СБУ предотвратила теракт в центре Ивано-Франковска: ФСБ вербовала несовершеннолетнюю
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в центральном парке Ивано-Франковска. ФСБ пыталась завербовать 15-летнюю девушку для установки взрывчатки.
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратила теракт в центральном парке Ивано-Франковска. По данным контрразведки, российская ФСБ пыталась завербовать 15-летнюю местную школьницу, чтобы она установила самодельное взрывное устройство в людном месте. Взрыв должен был произойти в час пик, когда в парке находится больше всего людей.
Подробности рассказала пресс-служба СБУ.
Планы удалось сорвать благодаря информации СБУ "Спали ФСБшника". Именно туда девушка обратилась после получения сообщения от российского агента. Он вышел на нее через мессенджер и предложил деньги в обмен на сотрудничество.
По указаниям куратора школьница должна была изготовить взрывчатку самостоятельно. Во взрывное устройство инструктировали добавить гайки для усиления поражения, а саму бомбу замаскировать в термос. Чтобы не привлекать семьи, девушке посоветовали арендовать для этого квартиру.
После этого агент ФСБ назначил время и место: девушка должна была оставить термос со взрывчаткой в центральном парке, после чего по плану врага устройство должны были взорвать дистанционно. Ожидалось, что взрыв унесет жизни не только гражданских, но и самой девушки, чтобы не оставлять свидетелей.
Когда школьница отказалась выполнить задание до конца, куратор начал запугивать ее, обещая сдать СБУ. Однако все ее действия уже находились под контролем украинских правоохранителей. Они зафиксировали каждый этап операции: от вербовки до подготовки взрыва и попытки ликвидации исполнительницы.
СБУ открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны". Продолжаются следственные действия по установлению личностей всех причастных к попытке организации теракта.
Операция проводилась сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, в период с 12 по 16 июня Служба безопасности Украины (СБУ) будет проводить специальные меры безопасности во Львове. К ним также присоединится Национальная полиция.