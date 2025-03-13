СБУ предупреждает об активизации российской пропаганды: какие нарративы продвигает Кремль

СБУ отмечает, что информационные операции являются частью более широкой стратегии РФ, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

Служба безопасности Украины зафиксировала усиление информационных атак со стороны российских спецслужб, использующих пропагандистов, блоггеров и так называемых "экспертов" для распространения антиукраинских тезисов. Кремль пытается "разгонять" эти нарративы через ботофермы, социальные сети и подконтрольные СМИ.

Об этом рассказывают в пресс-службе СБУ.

Среди ключевых месседжей, продвигаемых РФ:

отработка кремлевских версий войны против Украины;

подрыв территориальной целостности и суверенитета государства;

дискредитация военно-политического руководства Украины;

тезисы о "потере субъектности" Киева в международных переговорах;

навязывание уныния и панических настроений под видом "нейтральной аналитики".

СБУ отмечает, что такие информационные операции являются частью более широкой стратегии РФ, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, снижение международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение реальной ситуации на фронте.

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За распространение российской пропаганды в условиях войны предусмотрена уголовная ответственность. Это может квалифицироваться как государственная измена, что влечет наказание вплоть до пожизненного заключения.

С начала полномасштабного вторжения СБУ открыла около 2,5 тыс. уголовных производств в отношении лиц, распространявших антиукраинский контент. Более 1700 подозреваемых уже получили официальные обвинения, а более 800 приговоров вступили в законную силу.

Среди них – 162 производства по пропагандистам и медийщикам, из которых 62 уже получили подозрения, а 16 обвиняются в государственной измене.

СБУ продолжает активный мониторинг информационного пространства, противодействие пропагандистским кампаниям и привлечение виновных к ответственности. В то же время, украинцев призывают быть бдительными, проверять информацию и не распространять вражеские вбросы.

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