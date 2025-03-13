СБУ предупреждает об активизации российской пропаганды: какие нарративы продвигает Кремль

СБУ отмечает, что информационные операции являются частью более широкой стратегии РФ, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.
Служба безопасности Украины зафиксировала усиление информационных атак со стороны российских спецслужб, использующих пропагандистов, блоггеров и так называемых "экспертов" для распространения антиукраинских тезисов. Кремль пытается "разгонять" эти нарративы через ботофермы, социальные сети и подконтрольные СМИ.
Об этом рассказывают в пресс-службе СБУ.
Среди ключевых месседжей, продвигаемых РФ:
- отработка кремлевских версий войны против Украины;
- подрыв территориальной целостности и суверенитета государства;
- дискредитация военно-политического руководства Украины;
- тезисы о "потере субъектности" Киева в международных переговорах;
- навязывание уныния и панических настроений под видом "нейтральной аналитики".
СБУ отмечает, что такие информационные операции являются частью более широкой стратегии РФ, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, снижение международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение реальной ситуации на фронте.
За распространение российской пропаганды в условиях войны предусмотрена уголовная ответственность. Это может квалифицироваться как государственная измена, что влечет наказание вплоть до пожизненного заключения.
С начала полномасштабного вторжения СБУ открыла около 2,5 тыс. уголовных производств в отношении лиц, распространявших антиукраинский контент. Более 1700 подозреваемых уже получили официальные обвинения, а более 800 приговоров вступили в законную силу.
Среди них – 162 производства по пропагандистам и медийщикам, из которых 62 уже получили подозрения, а 16 обвиняются в государственной измене.
СБУ продолжает активный мониторинг информационного пространства, противодействие пропагандистским кампаниям и привлечение виновных к ответственности. В то же время, украинцев призывают быть бдительными, проверять информацию и не распространять вражеские вбросы.
Ранее в ЦПИ отреагировали на информацию о массовом прорыве границы на Сумщине.
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