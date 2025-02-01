СБУ прекратила деятельность агентов РФ в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях

Во время спецоперации задержаны пять координаторов.

В Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях задержаны агенты, работавшие на Россию, которые представляли себя активистами.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Рабочий фронт Украины", которая по заказу России пыталась создать протестные движения в нашей стране", — говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники, прикрываясь распространением неокоммунистических идей, агитировали украинцев восставать против власти, уклоняться от мобилизации и дезертировать из армии. Они призвали военнослужащих не выполнять приказы командиров и создавать так называемые "солдатские комитеты" для отказа от боевых действий.

Для пропаганды они создали страницы в соцсетях, где их материалы пересматривали более 30 тысяч человек. Также злоумышленники массово расклеивали агитационные открытки в украинских городах, размещая их по меньшей мере в 30 локациях каждый день. Печать материалов производилась в подпольных "типографиях" по месту жительства фигурантов.

СБУ задержала 5 организаторов в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Все они – местные жители 20-32 лет, среди которых студенты, рабочие и безработные. Их координировал "профсоюзный куратор" из РФ.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала российскую агентку из Львова, которая готовила теракт у здания Службы безопасности Украины в центре Киева. 22-летняя девушка несла в сумке взрывное устройство мощностью 7 кг тротилового эквивалента.

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