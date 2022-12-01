СБУ пришла с обысками в храм УПЦ (МП) в Закарпатье: нашли пропаганду РФ и упоминания о патриархе Кирилле

В Закарпатье СБУ проверила монастырь УПЦ (МП). Там монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".

СБУ провела проверку в монастыре УПЦ (МП) в Закарпатье. Там монахини ждали "русский мир".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители проводили контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.

В ходе оперативных действий более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

“Сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства русских деятелей и изданы русскими типографиями. Среди обнаруженного стражами порядка – книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религии. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что, несмотря на запрет руководителя епархии в монастыре, продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.

"Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения запугивали "быть отстраненным от всякого священства". Также во время мероприятий СБУ нашла тексты пророссийских песен, которыми прославляли русскую землю и призывали к пробуждению матушки-Русы, — подчеркнули в СБУ.

Все собранные материалы правоохранители отправили на экспертное исследование.

Что известно об обысках в храмах УПЦ (МП)

Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за якобы пробуждающейся песни, которая прославляет Россию. Видео сразу набрало резонанс в Сети, после чего храм посетила СБУ.

В самом же храме сначала заявили, что видео – фейк. Однако впоследствии наместник Лавры митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверно. Он объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не присмотрел. После этого его отстранили от литургий и совершения молебнов.

Позже, 23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске и Буковине.

Так, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).

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