СБУ пришла с обысками в храм УПЦ (МП) в Закарпатье: нашли пропаганду РФ и упоминания о патриархе Кирилле

В Закарпатье СБУ проверила монастырь УПЦ (МП). Там монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".
СБУ провела проверку в монастыре УПЦ (МП) в Закарпатье. Там монахини ждали "русский мир".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, правоохранители проводили контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.
В ходе оперативных действий более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.
“Сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства русских деятелей и изданы русскими типографиями. Среди обнаруженного стражами порядка – книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религии. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить", — рассказали в пресс-службе СБУ.
Там также добавили, что, несмотря на запрет руководителя епархии в монастыре, продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.
"Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения запугивали "быть отстраненным от всякого священства". Также во время мероприятий СБУ нашла тексты пророссийских песен, которыми прославляли русскую землю и призывали к пробуждению матушки-Русы, — подчеркнули в СБУ.
Все собранные материалы правоохранители отправили на экспертное исследование.
Что известно об обысках в храмах УПЦ (МП)
Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за якобы пробуждающейся песни, которая прославляет Россию. Видео сразу набрало резонанс в Сети, после чего храм посетила СБУ.
В самом же храме сначала заявили, что видео – фейк. Однако впоследствии наместник Лавры митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверно. Он объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не присмотрел. После этого его отстранили от литургий и совершения молебнов.
Позже, 23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.
СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске и Буковине.
Так, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).
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