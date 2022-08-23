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СБУ призывает украинцев быть бдительными и соблюдать рекомендации безопасности в праздничные дни

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СБУ призывает украинцев быть бдительными и соблюдать рекомендации безопасности в праздничные дни

Почти ежедневно со стороны РФ происходят запуски ракет, удары по гражданской и жилищной инфраструктуре, которые приводят к гибели людей, разрушениям и пожарам.

Служба безопасности Украины призывает украинцев в праздничные дни быть особенно внимательными к собственной и общественной безопасности из-за высокой вероятности вражеских провокаций.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время важных для украинцев праздников – Дня Государственного флага и Дня Независимости – каждый из нас должен с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности. Ведь за шесть месяцев полноценной войны враг продемонстрировал свою циничную политику в отношении мирного населения. Почти каждый день со стороны РФ происходят запуски ракет, удары по гражданской и жилищной инфраструктуре, которые приводят к гибели людей, разрушениям и пожарам. От них страдают города и села в любом уголке Украины", — говорится в сообщении.

СБУ призывает граждан:

  • соблюдать комендантский час;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
  • ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, находящихся в неположенных местах.

Напомним, украинцев предупреждают о вероятном усилении хакерских атак России ко Дню Независимости: как уберечься.

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