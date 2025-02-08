СБУ противодействует новой тактике россиян, делающих смертников из завербованной молодежи — эксперт

Служба Безопасности Украины успешно противодействует новой тактике россиян, делающих смертников из завербованной молодежи. Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что не было ни одного случая, когда СБУ не находила исполнителей поджогов или подрывов, которые пытается организовать Россия в Украине. "Это может быть одной из причин, почему РФ перешла к использованию исполнителей, которые без собственного желания становятся смертниками. Кураторы из России рассказывают, что взрывчатку нужно оставить в определенном месте, после чего она будет позднее взорвана дистанционно. Но, чтобы причинить больший разрушительный эффект и не оставить свидетелей, подрыв осуществляется, когда завербованный приходит в место будущего взрыва. Фактически завербованные превращаются в смертников. Одной из целей таких смертников стали территориальные центры комплектования ВСУ", — акцентирует политолог.

"Завербованные россиянами для взрывов имеют два варианта — либо подорваться самому, либо сесть в тюрьму на срок от 15 лет до пожизненного. Исполнителей для подрывов и поджогов враг вербует через мессенджеры и интернет-сообщества быстрого заработка. Как правило, это молодежь или люди с зависимостями, которыми легче манипулировать. Единственный шанс избежать такой участи — вовремя обратиться в СБУ, в том числе через чат-бот Службы, который начал работать в середине декабря 2024 года. Уже поступило почти 2,3 тыс. сообщений, что позволило предотвратить множество преступлений", — пишет экс-нардеп.

Черненко напоминает, что россияне уже не в первый раз пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов. "СБУ предупреждала кровавые теракты в Киеве в мае и октябре прошлого года. Сегодня цель россиян — увеличить количество таких терактов. Рф хочет добиться паники среди мирного населения и уныния в собственных защитниках. К счастью команда Малюка справляется со своей задачей, то и дело переигрывая россиян", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что террорист был взорван дистанционно российскими кураторами возле ТЦК в Каменце-Подольском. Другой теракт предупрежден Службой Безопасности в Ровно, где завербованные должны были взорвать отдел полиции. СБУ сработала на опережение.

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