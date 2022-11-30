СБУ провела обыски у Мураева и его соратников: нашли оружие и рубли (фото)

СБУ 30 ноября провела обыски у скандального пророссийского политика Евгения Мураева, его родственников и соратников. Там обнаружили оружие, доллары и российские рубли.

Об этом сообщает СБУ.

Во время обысков СБУ изъяла наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны, а также другие материалы. Обыски проходили в доме Мураева, его офисах, домах родственников и соратников.

Фото: СБУ

Ранее СБУ провела независимую экспертизу по высказываниям скрывающегося от правосудия пророссийского политика. Ему инкриминируют государственную измену.

Фото: СБУ

"Их выводы свидетельствуют о наличии в этом действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). А именно — в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины. Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала" НАШ "неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной розни на телеканал были наложены штрафные санкции", — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Британская разведка сообщала, что Мураев должен был стать "гауляйтером" Украины

В преддверии полномасштабной войны России против Украины британская разведка сообщила, что после захвата Киева одним из "гауляйтеров" Украины должен был стать пророссийский политик Евгений Мураев.

“У нас есть информация, указывающая, что, принимая решение о возможном вторжении и оккупации Украины, правительство РФ пытается привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Как потенциального кандидата рассматривают бывшего депутата Евгения Мураева ”, — говорилось в заявлении.

Пророссийский политик опровергал такую информацию, однако после поражения оккупантов на Киевском направлении Мураев бежал из Украины и скрывается от следствия за границей.

В Украине партию Мураева "Наши" суд запретил в июне 2022 года.

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