СБУ провела первые допросы военнопленных из Китая: что известно (фото)

Пленный китаец / © СБУ

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СБУ провела первые допросы двух китайских военных, которых удалось взять в плен в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о двух гражданах КНР: одного захватили бойцы 2 мб 157 ОМБр возле населенного пункта Тарасовка, другого — военнослужащие 1 мб 81 ОАЭБр вблизи Белогоровки. Пока они дают показания о том, каким образом оказались на войне в Украине и какие задачи выполняли в составе армии РФ.

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В СБУ сообщили, что у пленных иностранцев нет боевых ранений. Однако заметим, что президент Зеленский говорил обратное. Он утверждал, что один из пленных получил серьезное ранение и выжил только благодаря вмешательству украинских медиков.

Отмечается, что пленные находятся в Киеве и содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного права. Общение с пленными происходит через переводчиков.

По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своей же первой боевой задаче.

СБУ узнала, что один из фигурантов, безработный 1991 года рождения, был завербован представителем РФ непосредственно в Китае. В феврале 2025 г. прибыл в Москву и подписал контракт.

Другой, 1998 года рождения, приехал в РФ в декабре 2024 якобы с туристической целью. По его словам, затем, будучи в России, он подал заявку на подписание контракта, отозвавшись на объявление в интернете о наборе на службу и выплате 2 млн рублей.

«СБУ проверяет показы пленных и проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия граждан КНР в войне РФ против Украины», — отметили в ведомстве.

Напомним, что украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных.

Президент Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области с шестью китайскими военными. Двое из них попали в плен.

В Пекине отреагировали на заявление украинского лидера, заверив, что проверяют эту информацию с украинской стороной.