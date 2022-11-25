СБУ проверила помещение УПЦ МП на Буковине и нашла методички из Москвы и удостоверение оккупантов

Служба безопасности продолжает проверку УПЦ МП. В помещениях храмов на Буковине нашли методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

СБУ проверила помещение УПЦ МП на Буковине и нашла методички из Москвы и удостоверения российских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, следственные действия прошли на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Уже в ходе проверки правоохранители обнаружили российское гражданство у руководителя епархиальных структур.

“Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, от которых они получают “методички” по поводу “особенностей” проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения. Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Кроме того, следователи нашли склад с оптовыми партиями прокремлевской литературы, восхваляющей страну-агрессора и призывающей поддержать оккупантов.

Обнаружили они и фотокопии удостоверений российских оккупантов, принимавших участие в боевых действиях.

“Среди таких документов – удостоверение “героя России”, подписанное министром обороны РФ за ”захват Крыма” в 2014 году. В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (“Государственная измена”) УК Украины, продолжаются процессуальные действия”, — подчеркнули в управлении.

Напомним, что недавно в Киево-Печерской лавре женщины исполняли прославлявшую Россию песню. Архимандрит УПЦ Поликарп (Линенко), руководитель митрополичьего хора, пояснил, что молебен служит один священник, а поют люди, которые приходят на богослужение.

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