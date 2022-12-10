СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Харьковской области

СБУ продолжает проверку объектов Украинской православной церкви Московского патриархата.
Служба безопасности Украины в субботу, 10 декабря, проводит контрразведывательные меры безопасности на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.
Обыски, в частности, проходят в храмах, монастырях и соборах.
Отмечается, что такие мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В СБУ отмечают, что учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Правоохранители осматривают территорию и помещение монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Обыски СБУ на территории церквей Украинской православной церкви МП
Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за прославляющей Россию песни. Наместник Лавры, митрополит Павел объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не присмотрел.
Впоследствии организаторам богослужения организаторам богослужения в Киево-Печерской лавре было доложено о подозрении.
Позже, 23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.
СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске, Буковине и Закарпатье, Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
"Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру" зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.
В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП нашли ноутбук с детским порно. По предварительным данным, порнографические материалы с участием детей не были загружены из Сети, а сняты на видеокамеру.
Суд также вынес приговор священнику Луганской области. Он работал на оккупантов, за что получил срок – 12 лет за решеткой.
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