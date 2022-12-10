СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Харьковской области

Служба безопасности Украины в субботу, 10 декабря, проводит контрразведывательные меры безопасности на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.

Обыски, в частности, проходят в храмах, монастырях и соборах.

Отмечается, что такие мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В СБУ отмечают, что учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Правоохранители осматривают территорию и помещение монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Обыски СБУ на территории церквей Украинской православной церкви МП

Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за прославляющей Россию песни. Наместник Лавры, митрополит Павел объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не присмотрел.

Впоследствии организаторам богослужения организаторам богослужения в Киево-Печерской лавре было доложено о подозрении.

Позже, 23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске, Буковине и Закарпатье, Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

"Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру" зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП нашли ноутбук с детским порно. По предварительным данным, порнографические материалы с участием детей не были загружены из Сети, а сняты на видеокамеру.

Суд также вынес приговор священнику Луганской области. Он работал на оккупантов, за что получил срок – 12 лет за решеткой.

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