СБУ проводит рейды из-за угроз Путина относительно "грязной" бомбы: нашли ли что-то (фото)

Служба безопасности Украины вместе с представителями сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, такие проверки обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны Кремля по использованию "грязной" бомбы.

“В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено. Только через неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты России могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов”, — рассказали в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины

Там также добавили, что особое внимание правоохранители сосредоточили на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктах пропуска через границу. В ходе таких рейдов силовики отрабатывают общие алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны России.

Напомним, что россияне в Херсонской области сбросили с дрона взрывчатку на волонтеров и местных жителей.

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