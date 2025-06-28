СБУ раскрыла детали ночного удара по Крыму: что потеряли оккупанты

ЗРПК Панцирь / © Defence express

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В ночь на 28 июня дроны ударили по военному аэродрому «Кировское» во временно оккупированном Крыму.

Об очередной успешной спецоперации против российских захватчиков сообщила Служба безопасности Украины.

«Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательных и ударных БпЛА врага», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, атака нанесла существенные потери врагу: уничтожены три боевых вертолета — Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». На территории аэродрома ночью произошла вторичная детонация.

«СБУ системно работает над снижением возможностей рф наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага», — добавили в СБУ.

Ранее, мониторинговый проект «Крымский ветер» сообщил, что в результате удара могли быть уничтожены склад с боеприпасами и элементы противовоздушной обороны. Опубликованные видео и спутниковые снимки свидетельствуют о масштабном пожаре и детонации боекомплектов.

Стоит отметить, что в 2024 году уже сообщалось о нескольких атаках на авиабазу в Кировском.

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Напомним, 27 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на территории России: на аэродроме Мариновка в Волгоградской области было поражено четыре истребителя Су-34, из которых два — полностью уничтожены. Для атаки были применены дальнобойные ударные дроны.