Крымский мост (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Служба безопасности Украины рассказала, как совместно с Силами обороны провела многоэтапную спецоперацию по поражению Крымского моста. Подготовка и удары продолжались около месяца, а для атаки использовали разные виды украинского вооружения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По информации ведомства, операция состояла из семи этапов. Первоначально украинские военные систематически уничтожали российские средства противовоздушной обороны, после чего перешли к непосредственным ударам по мосту.

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Часть атак СБУ совершила самостоятельно, а на завершающем этапе к операции присоединились другие составляющие Сил обороны Украины.

Решающий удар по автомобильной части моста нанесли спецназовцы «Альфы» СБУ, применив ракеты-дроны «Паляница». После этого автомобильный пролет обрушился в воду.

По данным СБУ, в результате операции полностью уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней. Предварительно также повреждена железнодорожная часть переправы.

«Россияне годами убеждали весь мир в том, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне», — заявили в СБУ.

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Какое оружие применили для ударов по Крымскому мосту

По данным СБУ, в ходе спецоперации был использован широкий спектр вооружения украинского производства.

В частности, речь идет о Dovbush, «Вендете», Da Vinci, «Січень», Mich-2000, Ruta, «Паляница», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» и Р-360 «Нептун».

СБУ в четвертый раз атаковала Крымский мост

В Службе безопасности подчеркнули, что это уже четвертая операция по поражению Крымского моста.

Последствия предыдущих атак на мост. / © Служба безопасности Украины

Предыдущая атака на мост.

Октябрь 2022 года. СБУ взорвала на мосту грузовик, начиненный взрывчаткой.

Июль 2023 года. Морские дроны Sea Baby атаковали опоры переправы.

Июнь 2025 года. СБУ заминировала опоры моста, после чего под водой раздался взрыв.

Ноябрь 2026 года. В результате многоэтапной спецоперации, по заявлению СБУ, полностью уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней.

В СБУ заявили, что новая операция в очередной раз продемонстрировала несостоятельность российских систем защиты для обеспечения безопасности Крымского моста.

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Атака на Крымский мост 17 ноября — какие последствия

Напомним, 17 ноября Крымский мост вторую ночь подряд подвергся атаке, во время которой в районе Керчи раздалось около семи мощных взрывов и временно пропадал свет. По данным OSINT-аналитиков, в результате ударов повреждена одна из мостовых арок, которая уже была деформирована после атаки 16 ноября. Оккупационные власти полуострова полностью перекрыли движение по мосту, перенаправив основной транспортный поток на Керченскую паромную переправу.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки на Крымский мост арка его автомобильной части подверглась критическим разрушениям и упала в воду. Обнародованные кадры подтверждают существенное обрушение пролета, из-за чего проезд авто по переправе стал практически невозможен. Местные оккупационные ресурсы сообщили о полном прекращении как автомобильного, так и железнодорожного движения по мосту.

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